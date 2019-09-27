Уфимских школьников научат играть в шахматы

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-27T07:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимские школьники будут обучаться игре в шахматы. Популяризация среди молодежи этого интеллектуального вида спорта будет проходить в рамках республиканского проекта «Взлетай», идея которого принадлежит главе региона Радию Хабирову. В настоящий момент уже подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Институтом развития образования РБ, уфимским спортивным клубом «Толпар» и республиканской Федерацией шахмат.

Согласно этому соглашению, школьных учителей обучат навыкам шахматных тренеров, после чего они приступят к занятиям с учениками младших классов. В школах и детских садах будут устраивать шахматные турниры и проводить обучающие семинары, а также взращивать будущих спортсменов для участия в мировых чемпионатах.

- Соглашение даст хороший импульс дальнейшему развитию шахмат, - убежден директор клуба «Толпар» Амир Даукаев. – Таким образом, будет достигнута необходимая синергия, которая позволит выполнить запрос государства и нашего родительского сообщества на занятия детей шахматами.

На первом этапе 150 педагогов готовы приступить к занятиям с детьми, а также внедряются новые формы занятий в рамках инклюзивного образования. Стоит отметить, что уже сейчас в Башкирии есть талантливые молодые шахматисты, которые успешно участвуют в российских турнирах.

ИСТОЧНИК KP.RU