Власти Башкирии прокомментировали случай с покосом травы рабочим во время снегопада

СЕГОДНЯ 20:50 2019-09-26T20:59:21+03:00

Про инцидент ничего не знают в Госкомтрансе

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Накануне общественник и бизнесмен из Башкирии Азамат Галин опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором сотрудник неустановленной службы косит траву во время сильного снегопада.

– Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт, – прокомментировал запись Галин.

Таким образом член недавно созданного Совета по правам человека при главе Башкирии намекнул на слова Радия Хабирова. Руководитель региона 19 августа на оперативном совещании в правительстве выразил недовольство по поводу благоустройства дорог, а именно - нескошенная трава вдоль трасс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/734373" frameborder="0"></iframe> Покос травы в снег // 26.09.! другой источник

– Там уже сено вы начали выращивать, солому, как так? Это значит, неделями не косят – разразился тогда критикой Хабиров.

Похожий случай произошел и на последней оперативке, на которой досталось руководителю госкомтранса Тимуру Мухаметьянову. Вновь была озвучена претензия по поводу нескошенной травы вдоль дорог. Особое внимание глава Башкирии заострил на трассе Нагаево-Уфа.

Пользователи соцсетей и некоторые местные СМИ предположили, что покос травы во время снегопада и разнос Хабирова на совещании связаны напрямую – мол, ответственные за благоустройство получили по шапке и теперь готовы выполнять работу при любых, даже противоречащих логике условиях. Однако до сих пор доподлинно неизвестно, действительно ли запись, опубликованная Галиным, была сделана в Башкирии. Для ответа на этот вопрос корреспондент «Комсомолки» связался с несколькими ведомствами, так или иначе занимающимися благоустройством дорог.

В пресс-службе Управления дорожного хозяйства заявили, что никакого отношения к рабочему на видео ведомство не имеет: «Наши сотрудники траву не косят». Для этой работы УДХ заключило контракт с «Башавтодором». Однако и там открестились от коммунального казуса.

О видео ничего не знают и в самом Госкомтрансе. На вопрос о том, мог ли инцидент произойти на злополучной дороге Нагаево-Уфа (чем черт не шутит), пресс-секретарь отметил, что участок находится в ведении муниципалитета: «Тут нужно понимать, что объект муниципальный. Госкомитет хоть и наделен полномочиями контроля всех дорог республики, но за содержание муниципальных объектов отвечает Уфа», – сообщила пресс-секретарь в Госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству Юлия Мазитова.

В Октябрьском районе Уфы так же не подтвердили никакого покоса травы во время снегопада.

– Это не наши люди. Чьи – не знаем. В рамках субботников мы косим траву. Все подобные мероприятия у нас запланированы на субботу, – пояснил представитель отдела по работе с отдаленными территориями.

ИСТОЧНИК KP.RU