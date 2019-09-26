«Салават Юлаев» сыграет с питерским СКА

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-26T16:19:35+03:00

«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «армейцами» из Питера

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Уфимский «Салават Юлаев» сегодня сыграет питерским «армейцами».

Нынешняя встреча будет второй в западном выезде команды Николая Цулыгина. Напомним, что ранее башкирский клуб одержал победу над «Спартаком», походу встречи проигрывая со счетом 2:0.

Башкирским любителям хоккея встреча будет интересна тем, что в составе питерского клуба сейчас играют сразу два игрока основы «Салавата Юлаева» прошлого сезона – Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачев. Последний, к слову, за новую команду выступает весьма успешно. В последнем матче против СКА 23-летний форвард забил две единственный шайбы в ворота московского ЦСКА.

Посмотреть матч можно будет в 21.30 по уфимскому времени. Телеканал БСТ организует прямую трансляцию встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU