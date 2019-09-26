2019-09-26T14:09:11+03:00
Общество

Уфимцы сняли на камеру местных Тома и Джерри

По словам автора ролика, животные вместе ищут еду, гуляют и спят [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Instagram.ruфото: Instagram.ru
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В Уфе очевидцы сняли на камеру телефона сдружившихся кота и крысу. Горожане уже окрестили их местными Томом и Джерри.

В Instagram появилось видео, на котором запечатлены кот и крыса. Животные, вопреки всем стереотипам, спокойно сидят и греются на солнце. Рыжик время от времени принюхивается к своему маленькому приятелю, а тот, в свою очередь, даже и не думает убегать.

– В нашем доме подвал не заварен, кошек около 10 всегда во дворе. Из подвала постоянно котята выходят. И дружат они все с крысами! Все вместе ищут себе еду, гуляют, спят. Настоящие друзья, – написал автор ролика.

В комментариях многие пользователи уже окрестили героев видео уфимскими Томом и Джерри, напрочь игнорируя занудные замечания о том, что знаменитый персонаж мультфильма – это мышонок, а не крыса.

В Уфе кот сдружился с крысой // 26.09.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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