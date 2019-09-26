В Уфе полицейские нашли пропавшего два месяца назад школьника
В Уфе прекратили поиски 14-летнего Данила, который сбежал из дома 25 июля. Сегодня, без малого два месяца спустя после пропажи, стало известно, что подростка нашли живым и здоровым. Его уже вернули домой к родителям.
– Где конкретно был найден, пока сказать не могу. Знаю, что нашли его сотрудники полиции, – сообщил «Комсомолке» руководитель организации «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.
Как ранее писала «Комсомолка», Данил пропал после ссоры с отцом-военным. Мужчина запретил своему ребенку пользоваться интернетом, и школьник, выждав момент, собрал вещи и убежал в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU