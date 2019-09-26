На пожаре в Башкирии обнаружили останки человека
Возгорание произошло в бревенчатом доме
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Рано утром, 25 сентября, в Аскинском районе Башкирии в деревне Усть-Табаска произошел пожар. По улице Гагарина загорелся двухэтажный бревенчатый дом. На место оперативно приехали пожарные, которые потушили пожар.
Не обошлось без жертв - после тушения спасатели обнаружили фрагменты тела, предположительно мужского пола. Личность погибшего сейчас устанавливается.
На месте в данное время работает дознаватель МЧС России, которому предстоит выяснить, из-за чего началось возгорание, а также все обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU