2019-09-26T07:29:44+03:00
Происшествия

На пожаре в Башкирии обнаружили останки человека

Возгорание произошло в бревенчатом доме
Эльвина АПАРИНА
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Рано утром, 25 сентября, в Аскинском районе Башкирии в деревне Усть-Табаска произошел пожар. По улице Гагарина загорелся двухэтажный бревенчатый дом. На место оперативно приехали пожарные, которые потушили пожар.

Не обошлось без жертв - после тушения спасатели обнаружили фрагменты тела, предположительно мужского пола. Личность погибшего сейчас устанавливается.

На месте в данное время работает дознаватель МЧС России, которому предстоит выяснить, из-за чего началось возгорание, а также все обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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