2019-09-25T19:12:41+03:00
Общество

В Башкирии появятся бизнес-шерифы

Новые должности к 1 ноября введут во всех муниципалитетах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии будет создан институт бизнес-шерифов. Об этом в рамках юбилейного Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС заявил глава республики Радий Хабиров.

Бизнес--шерифы будут, по сути, заместителями мэров. Им предстоит курировать работу с предпринимателями, защищать их интересы. Соответствующую должность должны ввести в муниципалитетах до 1 ноября.

Глава Башкирии уточнил, что в отличие от уполномоченного по правам бизнесменов, шерифы получат полномочия распорядительного характера.

Напомним, пятый Форум малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. В нем участвуют около 2500 человек из 30 стран. Организатор мероприятия - Правительство региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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