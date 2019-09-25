Двух сотрудниц пенсионного фонда Башкирии задержали за сообщение о бомбе
В Баймаке полицейские задержали двух женщин, которые оставили в здании местного отдела пенсионного фонда пакет с надписью «бомба».
По данным источника «КП-Уфа», курьезный случай произошел в Баймаке днем 24 сентября. В полицию позвонил испуганный управляющий пенсионного фонда и сообщил о том, что в холле здания кто-то оставил пакет, на котором написано «бомба». На место немедленно выехали саперы. К счастью, внутри пакета никакой взрывчатки не оказалось – кто-то просто оставить пугающее послание на пакете, в котором была коробка с офисным принтером.
По предварительной версии, неудачную шутку устроили две сотрудницы офиса. Стражи порядка шутку не оценили. Сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU