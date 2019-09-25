Двух сотрудниц пенсионного фонда Башкирии задержали за сообщение о бомбе

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-25T14:05:31+03:00

Одна из женщин работает в пенсионном фонде с 2001 года

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В Баймаке полицейские задержали двух женщин, которые оставили в здании местного отдела пенсионного фонда пакет с надписью «бомба».

По данным источника «КП-Уфа», курьезный случай произошел в Баймаке днем 24 сентября. В полицию позвонил испуганный управляющий пенсионного фонда и сообщил о том, что в холле здания кто-то оставил пакет, на котором написано «бомба». На место немедленно выехали саперы. К счастью, внутри пакета никакой взрывчатки не оказалось – кто-то просто оставить пугающее послание на пакете, в котором была коробка с офисным принтером.

По предварительной версии, неудачную шутку устроили две сотрудницы офиса. Стражи порядка шутку не оценили. Сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU