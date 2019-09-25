В Башкирии убийца надругался над лепщицей пельменей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-25T10:54:05+03:00

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В Башкирии убийца-рецидивист изнасиловал 39-летнюю лепщицу пельменей.

По данным источника «КП-Уфа», история произошла в Учалах еще в середине августа. 39-летний мужчина, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. По всей видимости, заключение так и не наставило преступника на правильный путь. Он набросился на беззащитную женщину и жестоко изнасиловал 39-летнюю лепщицу пельменей. Женщина вскоре обратилась к стражам порядка.

Сегодня стало известно, что насильника начал давать признательные показания. Сейчас во всех тонкостях истории разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU