В Башкирии убийца надругался над лепщицей пельменей
В Башкирии убийца-рецидивист изнасиловал 39-летнюю лепщицу пельменей.
По данным источника «КП-Уфа», история произошла в Учалах еще в середине августа. 39-летний мужчина, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. По всей видимости, заключение так и не наставило преступника на правильный путь. Он набросился на беззащитную женщину и жестоко изнасиловал 39-летнюю лепщицу пельменей. Женщина вскоре обратилась к стражам порядка.
Сегодня стало известно, что насильника начал давать признательные показания. Сейчас во всех тонкостях истории разбираются следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU