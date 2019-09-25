2019-09-25T06:28:49+03:00
Общество

Застройщика двух проблемных домов в Уфе могут признать банкротом

Этого требует Управление ФНС
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Управление Федеральной налоговой службы требует признать банкротом застройщика двух долгостроев в Уфе. Судьбу компании будет решать Арбитражный суд на заседании 31 октября. Как сообщает "РБК-Уфа", истец оценивает свои требования в 5,76 млн рублей.

Что ждет два дома на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов, если их застройщика признают неплатежеспособным, пока не ясно.

Издание сообщает, что дольщиками при строительстве этих многоэтажек выступает около 300 семей. При этом уже полгода дома простаивают, работы тут не ведутся. Для завершения строительства нужно еще около 200 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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