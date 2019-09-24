Снег и гололед: погода в Башкирии на завтра, 25 сентября
Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 26 сентября. Так, погода продолжит испытывать жителей региона на прочность.
В среду местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица.
Ветер будет дуть с юго-запада умеренный, температура воздуха ночью составит +2, -3 градуса, а днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.
Напомним, что последние два дня в Башкирии идет снег. Больше всего его в горных районах – утром 23 сентября в Белорецком районе на несколько часов установился снежный покров.
ИСТОЧНИК KP.RU