Снег и гололед: погода в Башкирии на завтра, 25 сентября

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-24T19:49:24+03:00

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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 26 сентября. Так, погода продолжит испытывать жителей региона на прочность.

В среду местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица.

Ветер будет дуть с юго-запада умеренный, температура воздуха ночью составит +2, -3 градуса, а днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.

Напомним, что последние два дня в Башкирии идет снег. Больше всего его в горных районах – утром 23 сентября в Белорецком районе на несколько часов установился снежный покров.

ИСТОЧНИК KP.RU