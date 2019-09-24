Чиновник, которого грозится уволить Радий Хабиров, сделал заявление

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-24T07:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов после критики Радия Хабирова пообещал усилить контроль над содержанием дорог.

Напомним, что накануне глава Башкирии обрушился с критикой на руководителя республиканского дорожного ведомства прямо во время оперативного совещания. Хабирова возмутило состояние дорог на въезде в Уфу и грязь вокруг них. Он пообещал попрощаться с Мухаметьяновым после еще двух публичных “разносов”.

Вечером в тот же день чиновник рассказал, что немедленно выехал осмотреть проблемные дороги.

- Работы будут вестись по двум блокам - уборка, откос травы, ремонт, установка барьерных ограждений, стрижка кустов, а второе - усиление надзорного контроля профильных ведомств, - пообещал Мухаметьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU