2019-09-24T07:12:36+03:00
Общество

Чиновник, которого грозится уволить Радий Хабиров, сделал заявление

Контроль над дорогами пообещали усилить
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тимур Мухаметьянов ответил на критику Радия ХабироваТимур Мухаметьянов ответил на критику Радия Хабирова
Изменить размер текста:

Руководитель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов после критики Радия Хабирова пообещал усилить контроль над содержанием дорог.

Напомним, что накануне глава Башкирии обрушился с критикой на руководителя республиканского дорожного ведомства прямо во время оперативного совещания. Хабирова возмутило состояние дорог на въезде в Уфу и грязь вокруг них. Он пообещал попрощаться с Мухаметьяновым после еще двух публичных “разносов”.

Вечером в тот же день чиновник рассказал, что немедленно выехал осмотреть проблемные дороги.

- Работы будут вестись по двум блокам - уборка, откос травы, ремонт, установка барьерных ограждений, стрижка кустов, а второе - усиление надзорного контроля профильных ведомств, - пообещал Мухаметьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На строительный рынок под Уфой привезли грунт с человеческими останками
Банк УРАЛСИБ провел конференцию для предпринимателей в Уфе
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
«Где ваше обещанное тепло?»: уфимцы жалуются на отсутствие тепла в многоквартирных домах
«Наш малыш не выдержал»: в Уфе скончался ребенок, которого два месяца выхаживали в больнице
«Все получили двойки»: Хабиров оценил старт отопительного сезона в Башкирии
До 2024 года в Башкирии избавятся от 24 несанкционированных свалок
В Башкирии пьяный водитель без прав и с липовыми номерами устроил ДТП
Эксклюзивная «Привилегия» для будущих жильцов клубного дома «Соты»
Рустем Хамитов рассказал о том, как будут убирать снег с улиц Уфы
Малый бизнес Башкирии ждут налоговые проверки
«Как-то это не по-человечески»: под Уфой школьники нашли выброшенные гробы
В Уфе застрявшего в вентиляции котенка вызволили спасатели
«Операция будет много»: девочке из Башкирии с необычной внешностью врачи поставили точный диагноз