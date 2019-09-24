Малый бизнес Башкирии ждут налоговые проверки

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-24T06:47:03+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение проверить, как в республике выплачивает налоги малый и средний бизнес.

По данным начальника налоговой службы Башкирии, по данным на 1 сентября 2019 года, бизнесмены заплатили в бюджет республики порядка 97,3 миллиардов рублей. Большую часть поступлений бюджет получает от налога на доход физических лиц и налога на прибыль организаций. Больше половины (65%) всех налоговых поступлений в бюджет обеспечивают 400 крупнейших предприятий Башкирии. Малый и средний бизнес выплачивает лишь 16,4% поступлений. Руководитель налоговой службы республики отметил, что малый бизнес старается всеми возможностями минимизировать размер уплаченных налогов и идет на хитрости.

Радий Хабиров попросил усилить контроль над бизнесменами данной категории. Особое внимание глава республики попросил уделить частным перевозчикам и добытчикам полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU