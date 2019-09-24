2019-09-24T06:47:03+03:00
Общество

Малый бизнес Башкирии ждут налоговые проверки

Поручение дал Радий Хабиров
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Бизнесменов Башкирии проверит налоговая службаБизнесменов Башкирии проверит налоговая служба
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение проверить, как в республике выплачивает налоги малый и средний бизнес.

По данным начальника налоговой службы Башкирии, по данным на 1 сентября 2019 года, бизнесмены заплатили в бюджет республики порядка 97,3 миллиардов рублей. Большую часть поступлений бюджет получает от налога на доход физических лиц и налога на прибыль организаций. Больше половины (65%) всех налоговых поступлений в бюджет обеспечивают 400 крупнейших предприятий Башкирии. Малый и средний бизнес выплачивает лишь 16,4% поступлений. Руководитель налоговой службы республики отметил, что малый бизнес старается всеми возможностями минимизировать размер уплаченных налогов и идет на хитрости.

Радий Хабиров попросил усилить контроль над бизнесменами данной категории. Особое внимание глава республики попросил уделить частным перевозчикам и добытчикам полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рустем Хамтиов рассказал о том, как будут убирать снег с улиц Уфы
«Как-то это не по-человечески»: под Уфой школьники нашли выброшенные гробы
В Уфе застрявшего в вентиляции котенка вызволили спасатели
У маленькой девочки с необычной внешностью из Башкирии диагностировали синдром Апера
Молодого парня из Башкирии раздавило деревом на глазах у очевидцев
Стала известна судьба пропавшей женщины из Башкирии, страдающей ДЦП
Жительница Башкирии попалась на попытке дать взятку полицейскому
Семья из Башкирии попала в ДТП после отдыха на море
Одну из трасс в Башкирии замело снегом
Семья с 21 ребенком из Башкирии стала лауреатом окружного конкурса
Приглашаем на фотовыставку «Уфа на высоте»
На вывоз мусора из Уфы потратят более 500 млн рублей
«Потребуется не менее 10 операций»: врачи рассказали о лечении девочки из Башкирии, которую не хотели брать в садик
Сегодня Радий Хабиров проведет экстренное совещание – чиновников ждет «серьезный разговор»
Уфимец два года насиловал 15-летнюю девочку
В Уфе закроют парковку перед конгресс-холлом «Торатау»
В Башкирии собрали почти 25 млн рублей штрафов за парковку на газоне
Житель Башкирии несколько дней насиловал 13-летнюю дочь своей любовницы
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в республике ожидается снег и сильный ветер
Радий Хабиров подписал указ о «пятилетке» развития Башкирии
Несчастный случай в Башкирии унес жизнь сотрудника МЧС
В Башкирии 26-летний депутат Курултая сложит свои полномочия
В Уфе официально стартовал отопительный сезон
«Где они жили? В стойле, что ли?»: Радий Хабиров возмутился состоянием университетского общежития в Уфе