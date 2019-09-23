В Уфе застрявшего в вентиляции котенка вызволили спасатели
В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали о спасении котенка, застрявшего в вентиляционной шахте. Вечером в минувшую пятницу сотрудников ведомства вызвала молодая уфимка – она не смогла самостоятельно вытащить животное, которое отчаянно мяукало.
Прибывшим на место спасателям пришлось частично разобрать вентиляционную шахту, чтобы освободить перепуганного котика. В тот вечер его ждало не только спасение, но и новый дом: неравнодушная заявительница решила приютить малыша.
В уфимском УГЗ отмечают, что столичные спасатели могут выезжать на помощь как к людям, так и животным, однако первые всегда находятся в приоритете.
В Уфе спасатели вытащили котенка из шахты // 23.09.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU