2019-09-23T21:07:54+03:00
Общество

В Уфе застрявшего в вентиляции котенка вызволили спасатели

С просьбой вытащить пушистого обратилась молодая уфимка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ Уфыфото: УГЗ Уфы
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В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали о спасении котенка, застрявшего в вентиляционной шахте. Вечером в минувшую пятницу сотрудников ведомства вызвала молодая уфимка – она не смогла самостоятельно вытащить животное, которое отчаянно мяукало.

Прибывшим на место спасателям пришлось частично разобрать вентиляционную шахту, чтобы освободить перепуганного котика. В тот вечер его ждало не только спасение, но и новый дом: неравнодушная заявительница решила приютить малыша.

В уфимском УГЗ отмечают, что столичные спасатели могут выезжать на помощь как к людям, так и животным, однако первые всегда находятся в приоритете.

В Уфе спасатели вытащили котенка из шахты // 23.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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