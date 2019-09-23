В Уфе застрявшего в вентиляции котенка вызволили спасатели

СЕГОДНЯ 21:07 2019-09-23T21:07:54+03:00

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В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали о спасении котенка, застрявшего в вентиляционной шахте. Вечером в минувшую пятницу сотрудников ведомства вызвала молодая уфимка – она не смогла самостоятельно вытащить животное, которое отчаянно мяукало.

Прибывшим на место спасателям пришлось частично разобрать вентиляционную шахту, чтобы освободить перепуганного котика. В тот вечер его ждало не только спасение, но и новый дом: неравнодушная заявительница решила приютить малыша.

В уфимском УГЗ отмечают, что столичные спасатели могут выезжать на помощь как к людям, так и животным, однако первые всегда находятся в приоритете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/733722" frameborder="0"></iframe> В Уфе спасатели вытащили котенка из шахты // 23.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU