Одну из трасс в Башкирии замело снегом

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-23T16:45:13+03:00

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В Башкирии трассу Уфа-Белорецк замело снегом. Как передали в пресс-службе регионального МЧС, для уборки на участке под названием «тещин язык» работает одна единица техники. В резерве находится еще одна спецмашина – в случае необходимости, ее тоже могут привлечь к работе. Мониторинг обстановки осуществляют сотрудники 28-го отряда федеральной пожарной службы республики.

В аварийном ведомстве добавили, что движение транспорта происходит в штатном режиме, затруднений на дороге нет.

Напомним, в ближайшие сутки на территории Башкирии объявили штормовое предупреждение. В республике ожидается сильный ветер, наледь на дорогах и снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU