2019-09-23T17:55:12+03:00
Происшествия

Семья из Башкирии попала в ДТП после отдыха на море

Дорожный инцидент произошел в Оренбургской области
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Оренбургской областифото: ГИБДД по Оренбургской области
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В пресс-службе ГИБДД по Оренбургской области рассказали о ДТП, в которое попала семья из Башкирии. Все случилось накануне на 491 километре трассы Казань-Оренбург.

По предварительной информации, супруги возвращались домой после отдыха на море. Во время движения 46-летний водитель за рулем «Шевроле Авео» не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в опору линии электропередач. От сильного удара столб повалился на землю.

В результате происшествия 45-летнюю жену автомобилиста, находившуюся на пассажирском сиденье, госпитализировали с переломом ребер. Мужчина избежал серьезных травм. Полицейские начали проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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