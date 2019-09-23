2019-09-23T09:11:02+03:00
Происшествия

В Уфе оторвавшиеся у грузовика колеса отлетели в две легковушки

Травмы получила пассажирка одной из машин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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В минувшую субботу в Уфе произошло серьезное ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции, у грузовика «КамАЗ» во время движения по Индустриальному шоссе оторвались сразу два колеса.

фото: ГИБДД Уфа

фото: ГИБДД Уфа

Колеса располагались с левой стороны средней оси. Отлетев, одно угодило в крыло встречного Volkswagen Passat, а другое – в лобовое стекло ехавшей впереди «четырнадцатой». От удара у последней смялась крыша.

фото: ГИБДД Уфа

фото: ГИБДД Уфа

В результате происшествия различные ушибы получила 41-летняя пассажирка из отечественной легковушки. После оказания медпомощи пострадавшую отправили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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