В Уфе оторвавшиеся у грузовика колеса отлетели в две легковушки
В минувшую субботу в Уфе произошло серьезное ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции, у грузовика «КамАЗ» во время движения по Индустриальному шоссе оторвались сразу два колеса.
фото: ГИБДД Уфа
Колеса располагались с левой стороны средней оси. Отлетев, одно угодило в крыло встречного Volkswagen Passat, а другое – в лобовое стекло ехавшей впереди «четырнадцатой». От удара у последней смялась крыша.
фото: ГИБДД Уфа
В результате происшествия различные ушибы получила 41-летняя пассажирка из отечественной легковушки. После оказания медпомощи пострадавшую отправили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU