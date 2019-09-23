2019-09-23T07:17:40+03:00
Общество

В Уфе три жилых дома изымут у собственников и снесут

Жильцам предоставят другую жилплощадь
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Три дома в Уфе изымут для муниципальных нужд, а затем снесут. Речь идет о жилых зданиях в Кировском и Ленинском районах, признанных ранее аварийными.

В документах на сайте Управления земельных и имущественных отношений говорится, что власти намерены изъять дома №37а по ул. Коммунистической, №71 по ул. Нехаева и №50 по ул. Октябрьской революции.

Жильцы этих домов будут выселены. Им предоставят другие квартиры по договорам социального найма. Три упомянутых дома снесут. Что планируется возвести на освободившейся территории, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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