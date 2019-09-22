Башкирия и Молдова откроют совместное производство троллейбусов

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-22T17:53:22+03:00

Об этом стороны договорились на экономическом форуме

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На днях в республике Молдова состоялся второй Молдо-российский форум, куда прибыла делегация от Башкирии. Делегацию нашей республики возглавил и.о. виуе-премьера регионального правительства Андрей Назаров.

В ходе форума власти Молдовы и Башкирии договорились о совместном производстве троллейбусов. Детали сделки пока не разглашаются.

- Наши республики также подписали соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма, науки, образования и реализации инвестиционных проектов, - поделился результатами переговоров Андрей Назаров.

В работе Молдо-российского форума принял участие президент Молдовы Игорь Додон и вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Как рассказал в беседе с РБК-Уфа Андрей Назаров, на форум прибыли представители 400 российских компаний. Всего же гостями республики Молдова стали 1100 человек из 13 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU