2019-09-22T18:41:26+03:00
Происшествия

В Башкирии в лесу заблудились десять туристов с ребенком

К счастью, их вовремя вывели к цивилизации башкирские спасатели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧСФото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧС
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В минувшую субботу, 21 сентября, около деревни Идрисово, что в Салаватском районе Башкирии, в лесу потерялась целая группа туристов из других регионов. По данным госкомитета республики по ЧС, всего в лесном массиве заплутали десять человек, в том числе маленький ребенок.

К счастью, взрослые догадались позвонить в службу спасения и на помощь потерявшимся незамедлительно отправились сотрудники аварийно-спастельного отряда. Как отметили в пресс-службе госкомитета, группу туристов удалось вовремя вывести из леса. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает. Известно, что путушественники прибыли в Башкирию из Тюмени и Екатеринбурга.

- В этот же день около села Балтика Иглинского района потерялся в лесном массиве грибник 1959 года рождения. Спустя некоторое время мужчина найден спасателями, - рассказали о еще одной итстории спасения в госкомитете Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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