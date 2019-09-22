В Башкирии в лесу заблудились десять туристов с ребенком

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-22T18:41:26+03:00

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В минувшую субботу, 21 сентября, около деревни Идрисово, что в Салаватском районе Башкирии, в лесу потерялась целая группа туристов из других регионов. По данным госкомитета республики по ЧС, всего в лесном массиве заплутали десять человек, в том числе маленький ребенок.

К счастью, взрослые догадались позвонить в службу спасения и на помощь потерявшимся незамедлительно отправились сотрудники аварийно-спастельного отряда. Как отметили в пресс-службе госкомитета, группу туристов удалось вовремя вывести из леса. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает. Известно, что путушественники прибыли в Башкирию из Тюмени и Екатеринбурга.

- В этот же день около села Балтика Иглинского района потерялся в лесном массиве грибник 1959 года рождения. Спустя некоторое время мужчина найден спасателями, - рассказали о еще одной итстории спасения в госкомитете Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU