В аэропорту Уфы нашли опасного вредителя

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-22T14:26:49+03:00

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На днях в уфимском аэропорту при досмотре багажа гражданина Узбекистана обнаружили опасного вредителя. Об этом сообщает Россельхознадзор по Башкирии.

Как выяснилось в ходе досмотра, у гостя из Средней Азии в багаже были саженцы растений, которые оказались заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Этот вредитель очень опасен: он внесен в специальный карантинный список. Эти букашки уничтожают фруктовые и плодовые культуры и переносят вирусные заболевания растений.

Как сообщает региональный Россельхознадзор, саженцы с вредителем были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU