В Уфе на мусульманском кладбище обнаружили гниющий труп мужчины
В минувший четверг, 19 сентября, на мусульманском кладбище в старой Уфе посетители обнаружили тело неизвестного мужчины. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в правоохранительных органах, тело несчастного было зажато между оградой и памятником.
По словам собеседника, мужчина пролежал на одной из могил не менее недели – тело уже начало разлагаться. Сейчас сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты устанавливают причину смерти и личность несчастного. По предварительным данным, мужчине на вид 50-60 лет, он похож на бездомного.
ИСТОЧНИК KP.RU