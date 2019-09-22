В Уфе на мусульманском кладбище обнаружили гниющий труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-22T13:28:56+03:00

По предварительным данным он пролежал там больше недели

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В минувший четверг, 19 сентября, на мусульманском кладбище в старой Уфе посетители обнаружили тело неизвестного мужчины. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в правоохранительных органах, тело несчастного было зажато между оградой и памятником.

По словам собеседника, мужчина пролежал на одной из могил не менее недели – тело уже начало разлагаться. Сейчас сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты устанавливают причину смерти и личность несчастного. По предварительным данным, мужчине на вид 50-60 лет, он похож на бездомного.

ИСТОЧНИК KP.RU