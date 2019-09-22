В Башкирии на скользкой трассе перевернулась легковушка, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-22T10:07:28+03:00

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В минувшую субботу, 21 сентября, на трассе Давлеканово – Буздяк произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла на первом пкилометре дороги, практически на выезде из Давлеканово. Как сообщает пресс-служба ведомства, автомобиль «BYD F3», за рулем которого находился 43-летний местный житель, вылетел в кювет.

Как отметили в дорожной полиции, легковушку занесло на скользкой от дождя трассе. Водитель не справился с заносом, машина вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии водитель от полученных травм скончался в больнице. Врачи пыталсь спасти пострадавшего, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU