2019-09-21T07:50:25+03:00
Общество

Башкирия выплатила 538,6 млн рублей по облигациям 2013 года

Информация появилась на сайте министерства финансов республики
Рустем АХУНОВ
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Госдолг республики сократился до 14,4 млрд рублейГосдолг республики сократился до 14,4 млрд рублей
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Минфин Башкирии выплатил 538,6 миллионов рублей по облигациям 2013 года.

В министерстве прокомментировали, что полмиллиона рублей Башкирия потратила на выплату 20% амортизационной доли. Остальные 38,6 миллионов республика перечислила за выплату 24 купонного периода.

Издание РБК-Уфа сообщает, что государственный долг республики по состоянию на 1 сентября сократился до 14,4 млрд рублей. Большая часть его приходится на бюджетные кредиты - 12,4 миллиарда. Расходы на обслуживание госдолга в первые восемь месяцев 2019 года составили 179,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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