2019-09-20T19:08:53+03:00
Общество

Курировать религиозные отношения в Башкирии будет бывший полицейский

Должность получил Азат Фаттахов
Рустем АХУНОВ
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Азат Фаттахов будет курировать вопросы государственно-конфессиональных отношений в Башкирии.

По информации пресс-службы главы Башкирии, Фаттахов начал трудовую карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска МВД Башкирии в Бирске в 1995 году. Затем Фаттахов продолжил работать в налоговой полиции.

С 2005 по 2019 годы Фаттахов трудился на посту заместителя председателя совета по делам религий при правительстве Башкирии.

Предшественник Фаттахова покинул пост председателя по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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