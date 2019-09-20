Курировать религиозные отношения в Башкирии будет бывший полицейский
Должность получил Азат Фаттахов
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Азат Фаттахов будет курировать вопросы государственно-конфессиональных отношений в Башкирии.
По информации пресс-службы главы Башкирии, Фаттахов начал трудовую карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска МВД Башкирии в Бирске в 1995 году. Затем Фаттахов продолжил работать в налоговой полиции.
С 2005 по 2019 годы Фаттахов трудился на посту заместителя председателя совета по делам религий при правительстве Башкирии.
Предшественник Фаттахова покинул пост председателя по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
ИСТОЧНИК KP.RU