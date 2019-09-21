Извращенец из Башкирии приставал к девочкам

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-21T07:02:40+03:00

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В Башкирии стражи порядка поймали извращенца, который показывал девочкам половой орган.

По данным Следкома республики, в первый раз мужчина начал приставать к детям в июне 2019 года – тогда он напугал трех школьниц. Двумя месяцами позже мужчина вновь показал половой орган детям. Родители несовершеннолетних вызвали полицейских, которые смогли задержать извращенца.

Сейчас мужчина находится под стражей. По факту насильственных действий сексуального характера стражи порядка возбудили уголовное дело. За свои действия он рискует получить до 20 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU