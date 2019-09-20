Парень из Башкирии из-за сигареты убил отчима и пытался зарезать его 14-летнего сына

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-20T16:37:06+03:00

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Убийством закончился конфликт в семье, которая проживает в небольшой деревне Мазитово Зианчуринского района. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», утром 19 сентября ссора возникла между 23-летним парнем и его 56-летним отчимом, которые проживали под одной крышей.

В какой-то момент конфликт достиг точки кипения, и молодой человек схватился за нож. Он трижды ударил мужчину в область сердца, из-за чего тот скончался на месте. Под руку также попал и 14-летний родной сын погибшего, который, по всей видимости, пытался заступиться за отца. Подросток отделался резаным ранением живота. Сейчас ребенок находится в больнице.

Полицейские задержали вышедшего из себя парня. Известно, что он состоит на учете у психиатра – у него органическое заболевания головного мозга. Оперативники доставили задержанного в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По данным Следкома Башкирии, конфликт произошел из-за того, что отчим отказался дать своему пасынку сигарету.

ИСТОЧНИК KP.RU