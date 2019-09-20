Радий Хабиров наделил полномочиями сенатора Лилию Гумерову

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-20T16:49:10+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому Лилия Гумерова наделяется полномочиями сенатора в Совете Федерации России от Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. Гумерова представляет республику в Совете с 25 сентября 2014 года, и ее полномочия истекают в сентябре этого года, поэтому вернее будет сказать, что Хабиров продлил их.

Лилия Гумерова родилась 16 декабря 1972 года в Учалах. Окончила Башкирский государственный педагогический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления.

Трудовую деятельность она начала в 1994 году в учалинской средней школе №10, где была педагогом-психологом. С 2001 по 2007 года Гумерова работала в администрации Учалов на разных должностях: от специалиста 1-й категории до заместителя главы города и района. С 2007 по 2010 год заведовала отделом соцразвития, здравоохранения, труда и занятости в правительстве Башкирии. После этого на год заняла пост детского омбудсмена в республике. В 2011 стала заместителем председателя Госсобрания, а в 2012 – премьер-министра правительства. В 2014 стала представителем от Башкирии в Совете Федерации. Сейчас она является первым зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU