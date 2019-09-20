2019-09-20T13:41:00+03:00
Происшествия

В Уфе столкнулись две легковушки: пострадали подросток и семилетний ребенок

Несовершеннолетних доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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Накануне вечером в Уфе столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Об инциденте рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД. По данным ведомства, 19-летний парень за рулем «десятки», двигаясь по дворовому проезду улицы Интернециональной, столкнулся с «двенадцатой».

При столкновении пострадали двое несовершеннолетних из первой машины: 16-летняя девушка и семилетний мальчик. Обоих доставили в больницу. Им оказали медпомощь и отпустили домой.

В уфимской Госавтоинспекции призвали водителей быть осторожными на дорогах: не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не выезжать на полосу встречного движения в запрещенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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