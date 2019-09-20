2019-09-20T12:26:10+03:00
Общество

Депутаты Курултая Башкирии хотят запретить продажу вейпов и кальянов детям

Законопроект примут 26 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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От электронных сигарет, по мнению Толкачева, дети переходят к курению табакаОт электронных сигарет, по мнению Толкачева, дети переходят к курению табакаФото: Алена БЕЛЯЕВА
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Парламент Башкирии на следующей неделе примет законопроект, запрещающий продажу детям бестабачных курительных изделий и устройств. В их число входят вейпы, пароиспарители и кальяны, а также курительные смеси и сиропы. Законопроект уже был поддержан депутатами Курултая в первом чтении во время весенней сессии. Окончательно его примут на ближайшем пленарном заседании 26 сентября.

– Мотивация проста – защита здоровья подрастающего поколения, – объясняет спикер Госсобрания Константин Толкачев. – Использование подобных средств, об условной «безвредности» которых самих по себе можно долго дискутировать, приобщает детей к привычке курения в принципе. Большинство подростков впоследствии переходят с курительных смесей на табак.

Он отметил, что если взрослые используют электронные устройства, чтобы завязать с курением классических сигарет, то дети проходят обратный путь: от испарителей – к табаку. По словам Толкачева, проблема обострилась в связи с возросшей популярностью «электронных систем доставки никотина».

Председатель парламента пояснил, что после нового запрета потребуется внести изменения в Кодекс РБ об административных правонарушениях, которые установят ответственность за незаконную продажу электронных сигарет. Если будет наблюдаться положительная практика применения новой нормы, то ее предложат реализовать федеральному правительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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