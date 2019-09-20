«Мы знаем, что произошло на самом деле»: стало известно, где пропадала уфимка, которую искали четыре месяца

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-20T10:20:23+03:00

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Радостные новости пришли от родственников 37-летней Эльверы Туктагуловой, которую разыскивали волонтеры и полицейские почти четыре месяца. Женщина нашлась, живая и здоровая, и уже совсем скоро вернется домой.

Напомним, что уфимка пропала 29 мая: ее сестра рассказала, что женщина вышла в магазин за хлебом в одних домашних тапочках, оставив мобильник и документы дома, и пропала. Оказалось, что на самом деле женщина была вынуждена спасаться бегством, опасаясь за свою безопасность и жизнь.

- Сожитель тогда ничего не рассказал, но теперь мы знаем, что произошло на самом деле, - рассказывает сестра Эльверы. – В тот день у них произошел серьезный скандал, и Эльвера, наспех собравшись, выбежала из дома. Телефон она просто не успела взять с собой, а вернуться за ним побоялась. Она пошла в парк, и там встретила давнюю подругу. Сестра поделилась, что ей страшно возвращаться домой, и тогда подруга предложила ей пожить у нее в Иглино. А не звонила и не объявлялась все это время, потому что не помнила наизусть номера телефонов.

Как рассказала родственница уфимки, обратно к своему сожителю-мучителю женщина уже не вернется, она пока будет жить со своей сестрой. А пока Эльвере Туктангуловой предстоят объяснения с полицией и следователями, которые уже возбудили уголовное дело по факту ее исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU