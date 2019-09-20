В жилом доме в Башкирии обнаружили труп 9-месячного малыша

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-20T08:48:35+03:00

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В одном из частных домов села Красноусольский Гафурийского района Башкирии погиб младенец. По предварительным данным, бездыханное тело малыша обнаружили его собственные родители утром 17 сентября. Буквально через неделю ему исполнилось бы девять месяцев.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на ребенке не было никаких видимых телесных повреждений. По одной из версий, он мог задохнуться в собственной колыбельной. Тело малютки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, на которой специалисты определят точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU