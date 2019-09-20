2019-09-20T06:49:10+03:00
Общество

В Уфе открылся Дом-пансионат для пожилых людей и ветеранов ВОВ

На торжественном открытии присутствовал глава региона Радий Хабиров
Яна БАЗЕКИНА
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Всего пансионат рассчитан на 110 человекВсего пансионат рассчитан на 110 человек
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Вчера, 19 сентября, в Уфе прошло торжественное открытие Дома-пансионата «Шалом» для пожилых людей и ветеранов ВОВ. Инициатива создания такого пансионата принадлежит уфимской еврейской общине и главному раввину Уфы и Башкирии Дану Кричевскому, а в воплощении задумки приняли участие крупные компании и бизнесмены, которые делали пожертвования.

На торжественном открытии Дома-пансионата побывал и избранный глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил важность такого социального объекта в республике и подчеркнул главное отличие Дома для родителей от дома для престарелых.

- Его концепция в том, чтобы люди пожилого возраста жили здесь счастливо, чтобы у них было счастливое долголетие, а не прозябание и уныние. И пусть двери этого дома всегда будут открыты, - дал напутствие руководитель республики.

Сам дом расположен под Уфой, в поселке «Цветы Башкирии» и рассчитан на пребывание 110 человек – как на постоянной, так и на временной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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