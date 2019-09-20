В Башкирии без вести пропал 14-летний Данил Нафиков

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-20T06:29:18+03:00

Подросток уже почти сутки не появлялся дома

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В Башкирии родные и близкие разыскивают 14-летнего Данила Шафикова, который уже почти сутки не появлялся дома. В последний раз подростка видели около 12.00 20 сентября в Иглино. Родители уже обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост около 150 см, среднее телосложение, волосы темные, собраны в хвост.

Был одет: серая куртка, ярко-синяя олимпийка, белая футболка, черное трико с белыми лампасами, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Данила Нафикова, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU