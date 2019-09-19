Родители школьников из Башкирии жалуются на неудобное расписание

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-19T19:22:20+03:00

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Родители ребят, обучающих в гимназии №1 Стерлитамака, жалуются на новое расписание. По их словам, после перехода на пятидневку школьники стали проводить на занятиях буквально весь день. Как сообщают "Уфимские нивы", уроки начинаются в 8.15 утра и длятся по 45 минут с 20-минутными переменами. Домой учащиеся попадают лишь к 9 вечера.

Родители опасаются, что такое расписание скажется на здоровье и успеваемости их детей. По их мнению, было бы удобнее, если бы занятия длились 40 минут и начинались с 8 утра, тогда ребята попадали бы домой на полтора часа раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU