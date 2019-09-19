Забойщик скота из Башкирии получил ножевое ранение на рабочем месте

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-19T17:42:43+03:00

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Несчастный случай произошел на сельскохозяйственном предприятии в Мелеузовском районе 14 сентября.

Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии, 35-летний забойщик скота разделывал свиные туши и получил тяжелую травму. Ему в грудь с правой стороны воткнулся нож. Несчастного спешно доставили в Мелеузовскую центральную больницу. Состояние пострадавшего не уточняется.

- В ходе расследования будут выяснены обстоятельства случившегося, определены причины и виновные лица, - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU