Забойщик скота из Башкирии получил ножевое ранение на рабочем месте
Дело будет расследовать Гострудинспекция
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Несчастный случай произошел на сельскохозяйственном предприятии в Мелеузовском районе 14 сентября.
Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии, 35-летний забойщик скота разделывал свиные туши и получил тяжелую травму. Ему в грудь с правой стороны воткнулся нож. Несчастного спешно доставили в Мелеузовскую центральную больницу. Состояние пострадавшего не уточняется.
- В ходе расследования будут выяснены обстоятельства случившегося, определены причины и виновные лица, - говорится в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU