2019-09-19T16:13:01+03:00
Происшествия

В Башкирии неизвестный напал с ножом на семью – двое попали в больницу

Мужчина несколько раз ударил молодого парня и девушку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня, 19 сентября, в Нефтекамске на 23-летнего парня и его младшую сестру напал с ножом неизвестный.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все произошло поздней ночью возле дома 11б по улице Ленина. 20-летняя девушка получила проникающее колото-резаное ранение живота, а ее брат – две раны в поясницу и руку. После нападения мужчина скрылся. Пострадавшие смогли дойти до дома родственницы, которая жила поблизости. Там они вызвали медиков, которые доставили их в ближайшую больницу.

О происшествии оповестили сотрудников полиции. Правоохранители опросили потерпевших, которые передали им общие приметы нападавшего, и ввели операцию по поимке преступника. Удалось ли стражам порядка найти и задержать подозреваемого, пока неизвестно. С места преступления были изъяты следы обуви и видеозапись. По всей видимости, момент нападения попал в объектив камеры уличного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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