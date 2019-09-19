В Башкирии оштрафовали назойливых коллекторов
В Башкирии привлекли к ответсвенности назойливых коллекторов. На "Первое коллекторское бюро" пожаловались двое местных жителей. Одному сотрудники организации названивали слишком часто, больше четырех раз в неделю. Во втором случае работник бюро продолжил звонить должнику, хотя имелось заявление об отказе от взаимодействия.
В пресс-службе УФССП по Башкирии пояснили, что обе ситуации нарушали законодательство и в отношении коллекторов составили два административных протокола.
Суд признал организацию виновной и назначил штраф - по 50 тысяч рублей за каждое правонарушение.
ИСТОЧНИК KP.RU