В Башкирии оштрафовали назойливых коллекторов

СЕГОДНЯ 19:58 2019-09-19T19:58:55+03:00

Коллекторы слишком часто звонили, чтобы напомнить о задолженностях Фото: Рустем АХУНОВ

Бюро постоянно названивало должникам и те обратились к приставам за помощью

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В Башкирии привлекли к ответсвенности назойливых коллекторов. На "Первое коллекторское бюро" пожаловались двое местных жителей. Одному сотрудники организации названивали слишком часто, больше четырех раз в неделю. Во втором случае работник бюро продолжил звонить должнику, хотя имелось заявление об отказе от взаимодействия.

В пресс-службе УФССП по Башкирии пояснили, что обе ситуации нарушали законодательство и в отношении коллекторов составили два административных протокола.

Суд признал организацию виновной и назначил штраф - по 50 тысяч рублей за каждое правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU