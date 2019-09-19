2019-09-19T12:17:51+03:00
Общество

Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий

Таким образом планируется возродить сельское хозяйство в регионе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Экспортный потенциал хотят увеличить до 230 млн долларовЭкспортный потенциал хотят увеличить до 230 млн долларовФото: Мария ЛЕНЦ
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Для возрождения сельского хозяйства в республике до 2024 планируется создать 500 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил Радий Хабиров в своей инаугурационной речи, посвященной пятилетке развития региона.

– Увеличим валовый сбор зерна до 4 млн тонн. Приобретём современную агротехнику. Введём десятки новых молочно-товарных ферм и откормочных площадок для роста производства и потребления молока и мяса, – сказал глава Башкирии. – Это позволит нам довести объёмы производства товарного молока до 1,2 млн тонн.

Экспортный потенциал АПК власти республики хотят довести до 230 млн долларов – в частности, этому должно поспособствовать расширение внешнеэкономическим связей за счет открытия восьми представительств Башкирии в восьми зарубежных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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