2019-09-19T11:51:27+03:00
Происшествия

В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров

В городское Управление гражданской защиты поступило свыше 50 обращений от граждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ Уфафото: УГЗ Уфа
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В Башкирии разгулялась непогода – в республику пришел сильный ветер. Последствия стихии уже испытали на себе жители Уфы. Так, по данным Управления гражданской защиты, за сутки поступило свыше 50 обращений от горожан об угрозе и фактах падения деревьев (в том числе и на автомобили), баннеров, столбов и заборов. Не обошлось и без случаев обрыва проводов. Несмотря на все происшествия, ни одного пострадавшего среди населения не зафиксировано.

Все заявки находятся на контроле у ведомства. В приоритете городских служб – выезды, связанные с угрозой жизни и здоровью людей, а также с нарушением системы жизнеобеспечения.

фото: УГЗ Уфа

фото: УГЗ Уфа

В УГЗ дали несколько рекомендаций по технике безопасности во время сильного ветра. Жителей города призывают не проходить вблизи деревьев и хрупких конструкций. Осторожность стоит проявлять в непосредственной близости с домами – возможны падения частей кровли и облицовки. Машины автомобилистов просят парковать подальше от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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