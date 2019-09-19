В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-19T10:31:26+03:00

Это второй смертельный случай за сутки на дорогах Давлекановского района

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Вчера, 18 сентября, в Давлекановсом районе Башкирии произошло два смертельных дорожных инцидента. Первая авария, как ранее писала «Комсомолка», случилась на трассе Чишмы-Киргиз-Мияки, где легковушка столкнулась с двумя машинами, среди которых был многотонный КамАЗ.

Второе ДТП с летальным исходом было зафиксировано в административном центре района – городе Давлеканово. Причем одним из участников происшествия вновь стал КамАЗ. На улице Али Карная 32-летний мужчина на Daewoo Nexia въехал под припаркованный большегруз с прицепом. От удара разворошило всю переднюю часть легковушки. Водитель скончался до приезда медиков. В причинах инцидента разбираются дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU