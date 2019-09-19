2019-09-19T10:31:26+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте

Это второй смертельный случай за сутки на дорогах Давлекановского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

Вчера, 18 сентября, в Давлекановсом районе Башкирии произошло два смертельных дорожных инцидента. Первая авария, как ранее писала «Комсомолка», случилась на трассе Чишмы-Киргиз-Мияки, где легковушка столкнулась с двумя машинами, среди которых был многотонный КамАЗ.

Второе ДТП с летальным исходом было зафиксировано в административном центре района – городе Давлеканово. Причем одним из участников происшествия вновь стал КамАЗ. На улице Али Карная 32-летний мужчина на Daewoo Nexia въехал под припаркованный большегруз с прицепом. От удара разворошило всю переднюю часть легковушки. Водитель скончался до приезда медиков. В причинах инцидента разбираются дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре
Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий
В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров
«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
Правительство Башкирии ушло в отставку
Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу
Как не стать жертвой мошенников на рынке жилья расскажут на форуме
«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение
Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна
Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек
На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели