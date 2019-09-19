Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-19T09:54:15+03:00

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В Уфе прошел второй игровой день Кубка России по волейболу. Столичный «Урал» принимал «Факел» из Нового Уренгоя.

В первой половине стартового сета соперники шли вровень, однако в заключительной части уфимцы прибавили. Партия закончилась со счетом 25-19. Зарядившись уверенностью, второй сет игроки «Урала» начали бодро и долгое время удерживали преимущество в 7-8 очков. Ближе к концу партии «Факел» стал сокращать отставание, но едва ли это повлияло на исход – 25-20.

Самым напряженным оказался заключительный отрезок. Уфимская команда, расслабившись после уверенных побед в предыдущих сетах, проигрывала гостям, но благодаря грамотным заменам выгрызла победу со счетом 28:26.

Урал (Уфа) – Факел (Новый Уренгой) – 3:0 (25:19, 25:20, 25:21)

«Урал» одержал вторую победу в турнире. В следующей игре команда из столицы Башкирии встретится с «Тарханом» из Стерлитамака.

ИСТОЧНИК KP.RU