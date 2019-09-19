Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
Накануне днем в Чекмагушевском районе Башкирии на шестом километре трассы Чекмагуш-Дюртюли произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД. Пожилой мужчина за рулем «Лады Гранта» вылетел в кювет, когда пытался проехать опасный поворот. Оказавшись за пределами дороги, машина опрокинулась на крышу.
В результате происшествия 55-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Водителя «скорая» успела госпитализировать в реанимационное отделение, однако через некоторое время он скончался на больничной койке.
ИСТОЧНИК KP.RU