2019-09-19T09:29:55+03:00
Происшествия

Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек

Одного пострадавшего успели госпитализировать медики, однако он скончался на больничной койке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне днем в Чекмагушевском районе Башкирии на шестом километре трассы Чекмагуш-Дюртюли произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД. Пожилой мужчина за рулем «Лады Гранта» вылетел в кювет, когда пытался проехать опасный поворот. Оказавшись за пределами дороги, машина опрокинулась на крышу.

В результате происшествия 55-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Водителя «скорая» успела госпитализировать в реанимационное отделение, однако через некоторое время он скончался на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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