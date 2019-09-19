В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-19T08:32:11+03:00

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В Башкирии уже месяц разыскивают жителя Иглинского района Александра Пеникинштейна. 64-летний мужчина не дает о себе знать с 20 августа. Где и при каких обстоятельствах его видели последний раз, неизвестно. Пенсионера разыскивают волонтеры организации «Поиск детей» – они нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы пропавшего: рост – 170 см, среднее телосложение, седые длинные волосы, усы, борода, карие глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Пеникинштейна, просят позвонить в полицию или на дежурный номер РОО «Поиск Детей-Башкортостан»: +79173835687.

ИСТОЧНИК KP.RU