2019-09-19T08:32:11+03:00
Общество

В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна

Житель Иглинского района пропал 20 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: РОО «Поиск детей»фото: РОО «Поиск детей»
Изменить размер текста:

В Башкирии уже месяц разыскивают жителя Иглинского района Александра Пеникинштейна. 64-летний мужчина не дает о себе знать с 20 августа. Где и при каких обстоятельствах его видели последний раз, неизвестно. Пенсионера разыскивают волонтеры организации «Поиск детей» – они нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы пропавшего: рост – 170 см, среднее телосложение, седые длинные волосы, усы, борода, карие глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Пеникинштейна, просят позвонить в полицию или на дежурный номер РОО «Поиск Детей-Башкортостан»: +79173835687.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре
Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий
В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров
«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте
Правительство Башкирии ушло в отставку
Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу
Как не стать жертвой мошенников на рынке жилья расскажут на форуме
«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение
Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек
На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели