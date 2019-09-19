Мэрия Уфы отдала под строительство квартал в Зеленой роще

СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-19T08:51:06+03:00

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Власти Уфы опубликовали постановление о разработке проекта планировки и межевания огромного квартала площадью 8,5 гектара в микрорайоне Зеленая роща. Участок, на котором вскоре должна начаться стройка, расположен в Советском районе города.

Согласно документу, опубликованному на сайте уфимской мэрии, речь идет о квартале, ограниченном улицами Караидельской, Бакалинской, Айской и проспектом Салавата Юлаева. Сейчас на этой территории расположены автосалоны «Тойота Центр» и «Лексус-Уфа», хозяйственные постройки и гаражи. Что в итоге появится в этом квартале через несколько лет, зависит от компании Уральская автомобильная компания». Именно они выиграли тендер на разработку документации по проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU