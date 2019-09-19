2019-09-19T08:51:06+03:00
Экономика

Мэрия Уфы отдала под строительство квартал в Зеленой роще

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Власти Уфы опубликовали постановление о разработке проекта планировки и межевания огромного квартала площадью 8,5 гектара в микрорайоне Зеленая роща. Участок, на котором вскоре должна начаться стройка, расположен в Советском районе города.

Согласно документу, опубликованному на сайте уфимской мэрии, речь идет о квартале, ограниченном улицами Караидельской, Бакалинской, Айской и проспектом Салавата Юлаева. Сейчас на этой территории расположены автосалоны «Тойота Центр» и «Лексус-Уфа», хозяйственные постройки и гаражи. Что в итоге появится в этом квартале через несколько лет, зависит от компании Уральская автомобильная компания». Именно они выиграли тендер на разработку документации по проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре
Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий
В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров
«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте
Правительство Башкирии ушло в отставку
Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу
Как не стать жертвой мошенников на рынке жилья расскажут на форуме
«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение
Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна
Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек
На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели