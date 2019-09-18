Уфимским чиновникам закупили планшеты на 2 млн рублей, чтобы сэкономить на бумаге

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-18T18:24:06+03:00

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Власти Уфы закупили для чиновников из мэрии и горсовета планшеты общей стоимостью 2 млн рублей. Поставщиком гаджетов для официальных лиц столицы Башкирии была выбрана компания «Фермо мобайл».

40 планшетов для депутатов горсовета были куплены в мае текущего года. Покупка обошлась в 735 тысяч рублей – по 18,3 тысячи за один гаджет. В тот же месяц техника была приобретена и для чиновников из администрации Уфы. Причем меньшее количество планшетов обошлось куда дороже: 20 единиц техники за 1,2 млн рублей (или 60,7 тысяч за каждый). Разница в цене связана с тем, что для мэрии приобрели планшеты из более дорогой линейки.

Как пояснили коллегам из «Ъ-Уфа» в администрации города, планшеты предназначаются для заместителей главы, руководителей районных администраций и структурных подразделений. Что касается вопроса целесообразности приобретения, в мэрии сообщили, что в предыдущем году на покупку бумаги и расходников для принтеров было потрачено 686 тысяч рублей – поэтому новая техника окупится в течение года.

В горсовете отметили, что планшеты будут выдаваться депутатам только на заседаниях, и домой их брать запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU