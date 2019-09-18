В Уфе госпитализировали 4-летнюю девочку, мать которой отказывалась колоть ей инсулин
Целая спецоперация по спасению четырехлетней девочки развернулась на днях в Уфе.
Ребенок серьезно болел, а мать отказывалась проводить необходимую инсулинотерапию. Ситуация угрожала жизни и здоровью малышки. В дело вмешался суд, он обязал женщину заняться лечением дочери, а исполнение судебного решения должны были проконтролировать приставы.
Вместе с полицией и сотрудниками скорой помощи ночью они явились в квартиру, где малышка жила с мамой и бабушкой, и забрали ребенка в больницу.
- В настоящее время девочка получает необходимое жизненно важное медицинское лечение, ее жизни ничего не угрожает, - уточнили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU