2019-09-18T13:42:44+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили скелетированный труп мужчины – он пролежал в земле больше года

Погибшего нашли недалеко от супермаркета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Труп обнаружили на пустыреТруп обнаружили на пустыреФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ишимбае местные жители обнаружили скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело лежало на пустыре в пятидесяти метрах от супермаркета на улице Стахановской.

Останки для установление причины смерти были переданы на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает местное издание «Восход» со ссылкой на МВД по Ишимбайскому району.

Известно, что на костях покойного правоохранители не заметили видимых повреждений. Документов при погибшем не было, поэтому установление его личности займет некоторое время. Сообщается, что мужчина был одет в зимнюю куртку и пролежал в земле около года. Возможно, он числится в базе данные без вести пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе начали досрочную подачу тепла
В Салаватском филиале УГНТУ открылась лаборатория «Процессы и аппараты»
Охотники из Башкирии застрелили косулю и протащили ее на машине
В Башкирии легковушку «намотало» на столб
В Башкирии проведут рейды по использованию терминалов оплаты проезда в автобусах
С глаз долой: владельцы бистро в Уфе заклеивают на фасадах слово «шаурма»
В жилом доме под Уфой нашли труп мужчины с надкусанными конечностями
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение – порывы ветра достигнут 26 м/с
В Уфе прошел праздник «Я - первоклассник»
Ансамбль им. Гаскарова отметит 80-летний юбилей гастрольным туром по России
ГК «Первый Трест» предлагает парковочные места от 5000 рублей в месяц
Мальчика, который почти неделю провел взаперти с трупом матери, перевезли на лечение в Уфу
Ваш ребенок пошел в школу - самое время поговорить об интернет-безопасности
Поиски 14-летней девочки из Башкирии завершены: пропавшая боялась вернуться домой
В Башкирии за восемь месяцев собрали 255 млдр рублей налогов
На площадке торгового центра в Уфе появился новый арт-объект
Инспектор ГИБДД из Уфы попался на продаже «красивых госномеров»
Владимир Спиваков получил орден Салавата Юлаева из рук Радия Хабирова
В Уфе припаркованный автомобиль наехал на двух девушек
В Башкирии ожидается резкое похолодание
«У женщины были заболевания»: воспитательница о семье ребенка из Башкирии, прожившего неделю с трупом матери
В Уфе школьникам в столовой дали недожаренные котлеты и просроченный йогурт
Жители Башкирии должны банкам 441 миллиард рублей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
Айнур Биргалин стал единственным кандидатом на пост муфтия Башкирии
В Башкирии загорелся дом, в котором находились трое маленьких детей
СПЧ при главе Башкирии возглавил экс-кандидат на пост руководителя республики
Стало известно, почему шестилетний мальчик из Башкирии провел пять дней в квартире с телом матери