В Башкирии обнаружили скелетированный труп мужчины – он пролежал в земле больше года

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-18T13:42:44+03:00

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В Ишимбае местные жители обнаружили скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело лежало на пустыре в пятидесяти метрах от супермаркета на улице Стахановской.

Останки для установление причины смерти были переданы на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает местное издание «Восход» со ссылкой на МВД по Ишимбайскому району.

Известно, что на костях покойного правоохранители не заметили видимых повреждений. Документов при погибшем не было, поэтому установление его личности займет некоторое время. Сообщается, что мужчина был одет в зимнюю куртку и пролежал в земле около года. Возможно, он числится в базе данные без вести пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU