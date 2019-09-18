В жилом доме под Уфой нашли труп мужчины с надкусанными конечностями

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-18T14:15:29+03:00

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Утром 16 сентября в частном секторе под Уфой в собственном доме был обнаружен труп 41-летнего мужчины. Как сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело усопшего пролежало в жилище около недели и уже начало разлагаться. Собеседник также отметил жуткую деталь с места происшествия – конечности мертвого уфимца были надкусаны.

О причинах смерти мужчины не сообщается. Известно, что он злоупотреблял спиртным, занимался рыбалкой и был формально безработным. В своем доме он проживал один. Его родственников удалось найти не сразу. Для этого знакомой покойного пришлось бросить клич в социальной сети.

– Соболезнуем родным и близким! Царствия небесного, пусть земля будет пухом, – написала знакомая усопшего на его странице.

ИСТОЧНИК KP.RU