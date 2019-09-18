2019-09-18T10:33:46+03:00
Общество

Поиски 14-летней девочки из Башкирии завершены: пропавшая боялась вернуться домой

Об исчезновении ребенка говорил весь город
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На днях в «родительских чатах» Благовещенска появилось тревожное сообщение: пропала 14-летняя школьница. Якобы, вечером в понедельник, 16 сентября, она не вернулась домой со школы. Родители забили тревогу и тут же обратились в полицию. К поискам подростка подключились все неравнодушные горожане.

Через мессенджеры ориентировка на девочку быстро облетела весь Благовещенск. Вскоре в этом небольшом городе не осталось никого, кто бы ни знал о пропаже ребенка. По всей видимости, родители подростка решили не привлекать к ее поискам волонтеров – решили справиться своими силами.

К счастью, эта история завершилась благополучно – ребенка нашли, она жива и здорова. Об этом «Комсомолке» сообщил депутат местного горсовета Сергей Жуков. По его словам, она пропадала два дня и, скорее всего, боялась идти домой. О причинах такого поведения ребенка не сообщается. Сейчас девочка находится с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе начали досрочную подачу тепла
В Салаватском филиале УГНТУ открылась лаборатория «Процессы и аппараты»
Охотники из Башкирии застрелили косулю и протащили ее на машине
В Башкирии обнаружили скелетированный труп мужчины – он пролежал в земле больше года
В Башкирии легковушку «намотало» на столб
В Башкирии проведут рейды по использованию терминалов оплаты проезда в автобусах
С глаз долой: владельцы бистро в Уфе заклеивают на фасадах слово «шаурма»
В жилом доме под Уфой нашли труп мужчины с надкусанными конечностями
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение – порывы ветра достигнут 26 м/с
В Уфе прошел праздник «Я - первоклассник»
Ансамбль им. Гаскарова отметит 80-летний юбилей гастрольным туром по России
ГК «Первый Трест» предлагает парковочные места от 5000 рублей в месяц
Мальчика, который почти неделю провел взаперти с трупом матери, перевезли на лечение в Уфу
Ваш ребенок пошел в школу - самое время поговорить об интернет-безопасности
В Башкирии за восемь месяцев собрали 255 млдр рублей налогов
На площадке торгового центра в Уфе появился новый арт-объект
Инспектор ГИБДД из Уфы попался на продаже «красивых госномеров»
Владимир Спиваков получил орден Салавата Юлаева из рук Радия Хабирова
В Уфе припаркованный автомобиль наехал на двух девушек
В Башкирии ожидается резкое похолодание
«У женщины были заболевания»: воспитательница о семье ребенка из Башкирии, прожившего неделю с трупом матери
В Уфе школьникам в столовой дали недожаренные котлеты и просроченный йогурт
Жители Башкирии должны банкам 441 миллиард рублей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
Айнур Биргалин стал единственным кандидатом на пост муфтия Башкирии
В Башкирии загорелся дом, в котором находились трое маленьких детей
СПЧ при главе Башкирии возглавил экс-кандидат на пост руководителя республики
Стало известно, почему шестилетний мальчик из Башкирии провел пять дней в квартире с телом матери