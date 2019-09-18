Поиски 14-летней девочки из Башкирии завершены: пропавшая боялась вернуться домой

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-18T10:33:46+03:00

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На днях в «родительских чатах» Благовещенска появилось тревожное сообщение: пропала 14-летняя школьница. Якобы, вечером в понедельник, 16 сентября, она не вернулась домой со школы. Родители забили тревогу и тут же обратились в полицию. К поискам подростка подключились все неравнодушные горожане.

Через мессенджеры ориентировка на девочку быстро облетела весь Благовещенск. Вскоре в этом небольшом городе не осталось никого, кто бы ни знал о пропаже ребенка. По всей видимости, родители подростка решили не привлекать к ее поискам волонтеров – решили справиться своими силами.

К счастью, эта история завершилась благополучно – ребенка нашли, она жива и здорова. Об этом «Комсомолке» сообщил депутат местного горсовета Сергей Жуков. По его словам, она пропадала два дня и, скорее всего, боялась идти домой. О причинах такого поведения ребенка не сообщается. Сейчас девочка находится с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU